Manca il personale, saltano dieci corse della Circumvesuviana: disagi e caos Cancellate dieci corse

Manca il personale, saltano numerose corse. I passeggeri della Circumvesuviana hanno vissuto una serie di disagi questa mattina a causa di problemi di personale: l'Eav ha cancellato numerose corse lungo le linee “secondarie” del servizio ferroviario, con il conseguente ritardo di molti treni e la necessità di ricorrere a servizi bus sostitutivi.

Dalla tarda mattinata ad ora sono state cancellate già dieci corse, otto delle quali sostituite con bus. Si tratta, come ha fatto finora sapere l'Ente Autonomo Volturno, dei treni delle ore 13:34 da Napoli per Sarno; delle ore 13:38 da Napoli per Poggiomarino; delle ore 14:26 da Napoli per Baiano; delle ore 14:50 da Napoli per Poggiomarino; delle ore 15:32 da Poggiomarino per Napoli; delle ore 15:38 da Sarno per Napoli; delle ore 14:46 da Napoli per Sarno; delle ore 16:50 da Sarno per Napoli (queste ultime due senza pullman sostitutivo); delle ore 16:08 da Baiano per Napoli; delle ore 16:44 da Poggiomarino per Napoli.