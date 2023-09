Al Maschio Angioino: premio ambasciatore del sorriso, memorial Aurelio Fierro Tutto pronto per la manifestazione ideata da Angelo Iannelli a Napoli. Ecco i riconoscimenti

Si svolgerà domani, martedi 5 settembre a partire dalle ore 19:30 nella splendida cornice del cortile del Maschio Angioino di Napoli la decima edizione del prestigioso premio internazionale "Ambasciatore del sorriso", speciale percorsi d’arte XVII edizione, inserito nel programma di estate a Napoli dal Comune guidato dal sindaco Gaetano Manfredi. Raduno previsto per le ore 18.00.

Evento fondato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli definito ambasciatore del sorriso per il suo instancabile impegno nel sociale e organizzato dall’associazione Vesuvius Aps.

Il prestigioso premio nel corso degli anni ha visto tantissime personalità premiate che durante l’anno hanno donato un sorriso con la propria arte alle fasce deboli con lo slogan "per donare un sorriso basta poco, avere un cuore grande".

Per questo motivo gode la vicinanza di importanti patrocini morali di enti, fondazioni e associazioni. La kermesse di questa storica edizione è dedicata al cantante Aurelio Fierro, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo.

A salire sul palco tante eccellenze, in primis il figlio Fabrizio Fierro con il nipote Aurelio Fierro, il generale di corpo d’armata Giovanni Maria Iannucci, il comandante aeroporto militare di Capodichino Alessandro Amatiello, il direttore del centro produzione Rai di Napoli Antonio Parlati, la campionessa paraolimpica Mariangela Correale, il comico di Made in Sud Mino Abbacuccio il cantante e cantautore Gabriele Esposito, l’interprete e autore per teatro popolare e musicafolk Luca Rossi e tanti altri.

Protagonisti della serata saranno i ragazzi “Speciali “ che balleranno e ricorderanno il grande Aurelio Fierro.

La serata sarà ricca di emozioni con la moda dell’accademia Maria Mauro, proseguirà con i campioni tangheri Francesco Menichini e Antonella Devastato e i giochi di luce di Aiguil Duisheeva.

Riconoscimenti per le eccellenze ai protagonisti nel sociale andranno al gruppo Mastro Masiello Mandolino di Salvatore Masiello, la nazionale Regno delle Due Sicilie, l’associazione “Impegno e solidarietà” di Flumeri guidata dal presidente Francesco Giacobbe per il grande impegno nel settore della protezione civile nelle aree interne, ristorante e pizzeria O’ Sbarazzino, l’ associazione Camomilla a colazione Aps, i super eroi e clow in corsia.

Prevista la XVI edizione dei Percorsi D’arte con gli artisti: Claudio Torino, Lorenzo di Marino, Lucia Cepollaro, Jose’ Luis Malca Atencio, Tiziana Corvino, Carmela G.Porco Centanni, Catello Zanca, Marcello Eraldi, Maddalena Pio Grazioso e Marco Fratiello.

Un vero festival della cultura e del sociale, il premio "Ambasciatore del sorriso" è divenuto in pochi anni attrattore turistico per operatori sociali e culturali, coinvolgendo personaggi noti e popolari diventato tra i migliori a livello nazionale per semplicità e organizzazione e ponendo Napoli capitale della solidarietà.

Il premio è realizzato dallo scultore Domenico Sepe, premiati alcuni comuni con dei cado’ dell’artista Luigi Cali con il prestigioso liquore Babare' in ricordo della manifestazione.

La serata sarà presentata come tradizione da Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Emanuela Gambardella e le miss Lucia Schettino e Annachiara Amoruso. La kermesse sarà ripresa da più importanti mass media regionali e nazionali.