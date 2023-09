Musicista ucciso a Napoli, Manfredi: "La sua morte non sia inutile" Il sindaco in vista dei funerali di mercoledi 6 settembre

"Questa morte non può essere inutile. Solo attraverso la coesione e un impegno civico e morale complessivo potremo avere risultati forti e duraturi". Lo ha detto il sindaco di NapoliI, Gaetano Manfredi, ai microfoni di radio Kiss Kiss, in vista dei funerali di Giovabattista Cutolo, il giovane musicista ucciso le cui esequie sono state fissate per mercoledì 6 settembre. Manfredi ha sottolineato che "in città la parte sana è prevalente, ma si deve far sentire di più: dobbiamo essere più uniti, più coesi, ci vuole ancora un impegno maggiore perchè i fatti dimostrano che quando le comunità si muovono, come è accaduto alla Sanità, le risposte ci sono e la parte malata è confinata in un angolo". Il primo cittadino ha ribadito che la morte di Giovanbattista è stato "un evento terribile e un grande dolore non solo per l'evento in sé perché è stata persa la vita di un ragazzo impegnato e inserito nella parte positiva della nostra città, ma anche perché è stata persa una vita per un banale litigio, con una violenza gratuita e assolutamente immotivata. E' stato un evento che ha colpito le coscienze di tanti, della città. E' stato un fatto che ha ferito NAPOLI, tutti i napoletani e non solo loro".