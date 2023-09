Caivano, dopo le stese nuovo comitato per l'ordine pubblico con Piantedosi Venerdi il ministro sarà a Napoli. Intanto nel Parco verde Don Maurizio è tornato in chiesa

Si terrà venerdi a Napoli un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La convocazione di un nuovo comitato arriva dopo l'ennesimo raid della criminalità con una stesa nella notte a Caivano e spari in matinata contro un'auto.

E dopo la notte del terrore per gli spari in strada il parroco del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, è tornato in chiesa per celebrare la messa vespertina. A Caivano è giunto da Frattaminore con l'auto della scorta, così come fa da circa un anno ogni giorno. Poche battute con i giornalisti presenti: il suo volto tradisce i segni della stanchezza e della tensione per i giorni difficili che l'intero quartiere, con in testa il parroco, sta vivendo.

Dapprima la violenza sulle due cuginette, poi le tre 'stese' dopo la visita della premier Meloni. Don Patriciello ha aperto le porte della chiesa per accogliere i pochi fedeli (ma oggi è un giorno feriale) che sono arrivati alla spicciolata. Il parroco in mattinata ha sentito al telefono il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che gli ha espresso solidarietà e vicinanza. I fatti della scorsa notte non hanno mutato la sua agenda. Domani sarà a Napoli ed attende l'annunciata visita del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.