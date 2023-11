Quarto, occupante abusiva restituisce le chiavi al legittimo assegnatario Torna nella sua casa il legittimo assegnatario. Borrelli: teniamo alta la guardia

Il clamore mediatico suscitato dalla vicenda del signor Monfrecola costretto a dormire in auto dopo che gli avevano occupato la casa , ha sicuramente aiutato. La donna che aveva occupato abusivamente la casa popolare a Quarto nella notte ha chiamato i carabinieri consegnando loro le chiavi dell'alloggio. Si è conclusa così la vicenda che ha visto coinvolto un 58enne residente nel comune flegreo che lo scorso 7 novembre aveva denunciato l'occupazione del proprio appartamento avvenuta mentre era al lavoro.

"Questa storia è finita come doveva finire. La signora si è ravveduta anche se dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia. Ora però bisogna fare chiarezza: la necessità di avere un posto in cui vivere non può coincidere con il compiere azioni illecite. Bisogna fare richiesta ed essere inserito in graduatoria e non occupare con la forza le case altrui, togliendo di fatto il diritto alla casa ad altre persone. Inoltre questo modo di agire alimenta quel mercato illegale, che stiamo denunciando da tempo, sulle occupazioni abusive gestite dai clan". Così il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli a cui l'uomo si era rivolto per denunciare la situazione. Ad occupare la casa era una donna incinta con tre bambini. "Chi compie tali azioni poi perde ogni diritto alle graduatorie e deve poi pagarne le conseguenze - ricorda Borrelli - Tale vicenda dimostra, ancora una volta, quanto sia necessaria la pressione costante dello Stato sul fenomeno delle occupazioni abusive per ripristinare la legalità. Per questo ringrazio il Sindaco di Quarto e le forze dell'ordine per aver avviato subito le azioni di intervento atte a liberare la casa".