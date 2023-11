Fioriere come barriere per difendere l’area pedonale: accade a Napoli Borrelli: Intervento figlio delle nostre battaglie decennali contro sosta selvaggia e parcheggiatori

Area pedonale, si, ma solo sulla carta. Perché quella di Piazza Trieste e Trento, nella zona adiacente il Teatro San Carlo e il Palazzo Reale, da tempo era diventata un enorme parcheggio di auto.

Ad inizio di questa settimana il Comune è intervenuto, allora, per installare delle fioriere che fungono da barriera per impedire l’accesso ai veicoli.

“L’intervento è frutto di una nostra decennale battaglia contro uno scempio perpetrato da tantissimi incivili e fomentato dai parcheggiatori abusivi (nessuna meraviglia su questo fronte).

Dopo un acceso e continuo confronto con l’assessore De Iesu, che ringraziamo per aver finalmente affrontato il problema, si è deciso di combattere la sosta selvaggia nell’area in esame con questo sistema di barriere-fioriere. Lunedì sono state fatte le prime installazioni che dovranno proseguire prossimamente. In ogni caso sono necessari continui controlli ed interventi duri per chi commette infrazioni e soprattutto per chi gestisce la sosta abusiva.

Rispettare le regole e gli spazi pubblici non è un optional.”- queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.