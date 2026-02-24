Basket, Guerri Napoli: stop per Mitrou-Long, i dettagli dell'infortunio L'esterno ai box dopo il trauma contusivo rimediato durante il match nelle Final Eight

Frattura della falange distale del quaro dito della mano destra per Naz Mitrou-Long e la Guerri Napoli perde l'esterno con il trauma contusivo rimediato nel corso del quarto di finale di Coppa Italia perso a Torino contro la Virtus OIidata Bologna. Gli accertamenti hanno determinato lo stop e portano a una rivalutazione nelle prossime settimane per lo staff del Napoli Basketball.

Il comunicato

"La Guerri Napoli Basket rende noto che il giocatore Naz Mitrou-Long, a seguito di un trauma contusivo rimediato nella partita della Final Eight di Coppa Italia contro la Virtus Bologna, disputata giovedì scorso 19 Febbraio, è stato sottoposto, come da programma, ad accurati accertamenti strumentali da parte del responsabile dello staff medico sanitario della società azzurra dott. prof. Beniamino Casillo, che hanno evidenziato la frattura della falange distale del IV dito della mano destra. Il giocatore ha successivamente dovuto rispondere alla convocazione della nazionale greca che ha certificato l'infortunio subito ed ha già intrapreso le cure riabilitative del caso. Le condizioni di Mitrou-Long, con i relativi tempi di recupero, saranno rivalutati nelle prossime settimane".