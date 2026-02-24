Vicinanza: "Solidarietà ai vigili del fuoco di Castellammare aggrediti" Dura condanna verso il grave episodio

"Piena solidarietà ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vilmente aggrediti la scorsa notte mentre intervenivano per spegnere un incendio a Santa Maria la Carità.

Non c’è nulla di più vile che colpire chi rischia la propria incolumità per salvare la vita degli altri. Il legame tra Castellammare e i suoi vigili del fuoco ha radici antiche e profonde: quanto accaduto, seppur in un comune limitrofo, ferisce l’intero territorio.

Un episodio inaccettabile che merita una ferma condanna e che impone rispetto per chi ogni giorno serve la comunità con coraggio e dedizione" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.