Napoli, inizia il Natale a San Gregorio Armeno: inaugurata la fiera delle feste Capuano (presidente delle Botteghe): valorizzazione e tutela del nostro artigianato

"A San Gregorio Armeno inizia ufficialmente il Natale". Presentata oggi la 152a edizione della fiera natalizia di San Gregorio Armeno.

"Abbiamo inaugurato la 152ª edizione della fiera natalizia di San Gregorio Armeno, alla presenza del sindaco Manfredi e dell’assessore Armato, la presidente della IV municipalità Maria Caniglia – dichiara il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano –. Ringrazio il Bar Carbone di Pasquale Carbone e ‘O re’ per aver messo a disposizione il Buffet, ed il Complesso di San Lorenzo Maggiore per la sala. L’ospite d’onore è stato il maestro Enzo Gragnaniello, un grande onore per tutti noi; il tutto in collaborazione con l’associazione artigianale arte presepiale di San Gregorio Armeno, tanta la partecipazione. Sono sicuro che ora San Gregorio Armeno è tutelata anche dall’amministrazione, per la difesa della nostra arte presepiale: ora che abbiamo i figli alla quinta generazione, ed a breve una scuola di arte presepiale napoletana, il futuro del nostro patrimonio culturale ha sempre più certezze. Buon Natale a tutti i napoletani", conclude Capuano.