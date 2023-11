Assurdo a Capri: in ospedale a bordo di un monopattino elettrico La protesta dei pazienti e la denuncia di Borrelli

All’ospedale Capilupi di Capri si è raggiunto un certo livello di tecnologia. I visitatori possono girare nei corridoi a bordo di un monopattino elettrico. In realtà, no, non potrebbero ma è accaduto lo stesso come documentato in dei video che i testimoni hanno inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo registrato l’uscita dall' ospedale di questo individuo ma anche l’entrata è stata uguale. Per il personale era tutto normale. Forse è anche lui un dipendente.

Circolava liberamente tra i corridoi dell'ospedale con il monopattino”- ha raccontato la segnalante secondo la quale sarebbe una consuetudine circolare per i corridoi dell'ospedale con il monopattino anche a velocità sostenuta. Lo stesso soggetto circola nella hall dove c'è l'accettazione pazienti e quindi presenza di pubblico.

“Abbiamo segnalato l’episodio alla direzione sanitaria. Possibile che esista gente che ritenga normale muoversi all'interno di un ospedale in questo modo senza che nessuno dica nulla? Che prenda i corridoi di un nosocomio o la sala accettazione per una pista?

Non capiamo neanche tanta indifferenza di fronte a certe assurdità ed inciviltà. Se non si cambia atteggiamento, presto ognuno farà tutto quello che gli passerà per la testa. Abbiamo chiesto alla direzione di verificare con attenzione questa segnalazione e di sapere se si è trattato di un caso isolato o di una consuetudine come sostengono i pazienti esasperati. Di sapere se si tratta di personale interno o di un visitatore e di capire come sia stato possibile consentire tutto ciò”- ha commentato Borrelli.