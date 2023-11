Natale a Napoli, ecco tutte le novità del piano traffico Oggi la riunione in commissione consiliare infrastrutture

La Commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, ha incontrato l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza per discutere del piano traffico natalizio, con particolare riferimento al tema della sosta degli autobus turistici.

Anche quest'anno, ha informato Cosenza, l'accordo con la Capitaneria di Porto prevede la possibilità di transito per i bus turistici nell'area portuale, con ingresso da via Bausan e fino al varco Immacolatella. Per agevolare la sosta, e in aggiunta alle altre aree di sosta già previste nel territorio cittadino, saranno messi a disposizione, sempre all'interno del porto, 33 stalli di sosta riservati, da utilizzare su prenotazione, fino alle 16.30.

Tra le misure previste e riconfermate anche l'attivazione della Zona a Traffico Limitato Morelli, Filangieri, Mille e, per la zona del centro storico, il senso unico pedonale in salita da via S. Biagio dei Librai verso piazza S. Gaetano. Una scelta, ha spiegato l'assessore alla Polizia Municipale Antonio De Iesu, necessaria sulla base degli intensi flussi di traffico pedonale presenti su via S.Biagio dei Librai e che richiederà anche quest'anno un forte impegno della Polizia Municipale.

Prove generali per il piano 2024

Per l'anno prossimo, invece, si pensa già alla definizione di un piano di mobilità e di sicurezza più ampio, da realizzare anche in collaborazione con l'Università, che sulla base dei flussi pedonali definisca i percorsi più adatti. Sarà necessario, anche con l'impiego di risorse ad hoc, l'impiego di steward che supportino le attività della Polizia Locale. Per Toti Lange (Misto) i grandi numeri delle presenze turistiche registrate durante tutto l'anno evidenziano che l'impatto sulla mobilità cittadina in alcune zone causa criticità non solo durante il periodo natalizio, come accade a via Monteoliveto. Per questo sarebbe opportuno che la tassa di soggiorno fosse pagata anche dai crocieristi.

Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha apprezzato le scelte del piano traffico e la disponibilità di aree di sosta per i bus nel porto, mentre andrebbero previste aree di sosta periferiche a tariffe agevolate e maggiorazioni per quelli diretti al centro. In alcune fasi più critiche come le festività, poi, si potrebbero aprire anche il sabato e la domenica alcuni parcheggi Anm chiusi nel weekend così da favorire l'uso della metro per i cittadini diretti al centro. Luigi Musto (Manfredi Sindaco) ha richiamato l'attenzione sul dispositivo di traffico in vigore nella zona di via Caramanico e via Nuova Poggioreale che non ha portato benefici alla viabilità e rischia di causare ancora più caos nei giorni delle feste.

Aniello Esposito (Partito Democratico) ha segnalato l'abbandono di corso San Giovanni e sollecitato maggiori controlli per reprimere il fenomeno della sosta selvaggia. Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea Italia) ha denunciato la difficile mobilità del sistema viario ospedaliero sollecitando azioni risolutive per quella che va considerata una priorità. L'assessore Cosenza ha annunciato che la ZTL per i flussi turistici, che ne impedirà l'arrivo al centro città, sarà in vigore da Pasqua.

Sulla proposta del presidente Simeone di riproporre per il parcheggio Brin la tariffa agevolata parcheggio + tram per il periodo natalizio, Cosenza ha ricordato che tutte le misure vanno decise alla luce dei costi che ANM, ancora in regime di amministrazione controllata, deve sostenere. Va anche ricordato che da quest'anno si può contare sul prolungamento degli orari di esercizio di metro e funicolare nei fine settimana e sui nuovi treni della linea 1. Nei weekend sono poi attivi nell'area nord i parcheggi di interscambio di Scampia e di Chiaiano, mentre per il periodo natalizio sarà aperto anche quello del Frullone.