Piantedosi ai giovani: "Il messaggio di Giogiò è a non girarsi dall'altra parte" Il ministro irpino alla cerimonia di consegna della medaglia al valori civile

"Attraverso gesto che facciamo oggi che non dovrà essere solo formale non deve restare privo di significato, credo che dalla spiegazione di quello che è successo quella notte potrebbero tanti bravi ragazzi come Giogiò, il rischio che non dobbiamo correre è che se ne possa trarre dalla vicenda tragica non deve esserci insegnamento che è meglio girarsi dall'altra parte". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando alla cerimonia della consegna della medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria ai genitori di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso all'alba del 31 agosto da tre colpi di pistola per essere intervenuto in difesa di un amico aggredito. "Questo è un discorso difficile ma il messaggio che invece deve dare Giogiò è quello di dare dare senso a tragedia ad esaltare il suo gesto, la parte sana della città non deve girarsi dall'altra parte" conclude il ministro.