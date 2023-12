Laboratori e incontri a Città della scienza aspettando il Natale Nel fine settimana "Una giornata da Nobel"

Si accende la magia del Natale anche a Città della scienza che per quest'anno ha scelto la stella cometa “come elemento ispiratore della ricca programmazione natalizia che, dedicata all'affascinante tema dell'astronomia, arricchirà la visita al Science Centre napoletano a partire da venerdì 8 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024 con tanti weekend pieni di eventi, laboratori a tema, show del Planetario, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co e altre occasioni di divertimento con la scienza e la tecnologia”.

Si parte con il lungo weekend da venerdì che vedrà in programma il laboratorio per i piccoli dai 3 ai 6 anni. Il weekend di sabato 9 e domenica 10 dicembre sarà invece dedicato al tema “Una giornata da Nobel”, in occasione della consegna dei premi Nobel, per "parlare delle figure di scienziate e scienziati che hanno conseguito l’ambito premio".