Spalletti cittadino onorario di Napoli: "Enorme valore, sono uno scugnizzo" Cerimonia di conferimento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. C'è anche De Laurentiis

"Da oggi sono un 'official scugnizzo', per me ha un significato enorme. C'è anche De Laurentiis? Mi fa piacere perché quanto fatto nella scorsa stagione è stato determinato dal lavoro di tutti": queste le parole di Luciano Spalletti, cittadino onorario di Napoli, a margine della cerimonia di conferimento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. "Eravamo tutti allo stesso livello e tutti potevano indicare la strada per dire cose giuste da seguire. La compattezza tra ambiente e tesserati ha determinato la bellezza che stiamo celebrando oggi tutti insieme". Spalletti si è espresso anche sul Napoli di oggi: "Se sono qui lo devo ai calciatori che hanno a messo a disposizione tutto quello che avevano. Ho allenato una squadra fortissima, con uomini veri e sono convinto che la squadra abbia tutte le qualità per andare avanti".

Cittadino onorario come Maradona

"Non facciamo paragoni di questo tipo, non li reggo. Ripeto che sono qui per merito dei calciatori che hanno fatto vedere tutta la loro potenzialità e abbiamo lavorato tutti insieme per Napoli e con tutta Napoli per essere a livelli dei numeri uno a livello mondiale".