Napoli, Manfredi "Cessione stadio? Parliamone" Durante la cerimonia per la cittadinanza a Spalletti il sindaco apre a Dela

"Dal Napoli aspettiamo sempre un progetto e un'offerta per lo stadio. Il nostro grande obiettivo è di portare Il Maradona ai prossimi europei: è una partita non semplice come quella del girone dell'Italia, però noi le partite difficili in genere le vinciamo, quindi vinceremo anche questa". Così il sindaco Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al ct Spalletti