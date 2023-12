Ponte Immacolata a Napoli, camere a 300 euro a notte: l'allarme di Abbac Vademecum contro speculazioni e rincari

Ponte dell’Immacolata, prenotazioni al last second nelle maggiori località turistiche, Napoli tra le preferite, seguono Salerno e Sorrento, alla ricerca dei colori e luci del Natale, aumentano i prezzi tra rincari e speculazioni, camere anche al prezzo choc di 300 euro, i consigli dell’associazione Abbac ai consumatori di accertarsi per annunci online di strutture ricettive autorizzate e il richiamo ai gestori di lavorare in sinergia per arginare abusivismo e garantire migliore qualità dell’offerta ricettiva ed accoglienza.

Sono perlopiù italiani i viaggiatori che stanno prenotando camere di bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e locazioni brevi, non mancano rincari speculativi, l’Abbac lancia un vademecum a tutela dei consumatori per evitare di incappare in annunci di strutture ricettive non autorizzate.

“E’ un andamento più che positivo, coda lunga di un periodo post covid che sta facendo riscontrare grandi numeri per il turismo ricettivo – dichiara il presidente nazionale Agostino Ingenito – Malgrado i rincari su biglietti aerei, energetici e inflattivi, sono molti gli italiani che stanno preferendo le nostre destinazioni, Napoli per prima. Tuttavia consigliamo di accertarsi che le strutture ricettive prenotate abbiano il codice identificativo e adempiano agli obblighi di legge, come la denuncia delle persone alloggiate, il rilascio di ricevute degli importi e nel caso delle locazioni brevi la sottoscrizione del contratto. La nuova legge regionale impone che anche le locazioni brevi comunicano ai Comuni l’avvio di queste attività e seguano gli obblighi previsti- continua Ingenito – Auspichiamo che vi siano una sempre maggiore sinergia con le istituzioni e speriamo di trovare sotto l’albero una proposta di legge di riorganizzazione turistica regionale, visto che al momento la Campania non ha attuato una precedente legge sulla suddivisione territoriale e occorrono maggiori azioni più incisive.