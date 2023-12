"Napoletani perdenti", Forza Italia contro De Laurentiis: basta offese La nota dei consiglieri comunali

Il video di Aurelio De Laurentiis sui "napoletani perdenti" perché si lamentano sempre continua ad agitare il dibattito in città. Sportivo, ma anche politico. Parole scandite a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti.

"Dichiarazioni a caldo così nei confronti dei suoi tifosi ci lasciano allibiti. In aula, seduto tra i banchi del consiglio comunale, per premiare Spalletti mentre fuori attacca Napoli e i tifosi; perché questo presidente ci vuole male? Un giorno contro il consiglio l’altro contro la città - la reprimenda degli azzurri -. Anche in occasione della cittadinanza onoraria al mister Spalletti, il patron non fa mancare le sue solite sferzate, “i napoletani sono dei perdenti perché non si accontentano mai”, a nostro parere non accontentarsi è sempre la radice del successo. Chi si accontenta gode così cosi, chi si accontenta è forse più perdente. Ci aspettavamo che oggi il presidente per riportare l’armonia col consiglio annunciasse di aver saldato tutti i debiti, purtroppo abbiamo udito ben altre parole…", conclude la nota a firma di Guangi e Savastano.