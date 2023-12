Napoli, in piazza del Gesù il nuovo corteo pro Palestina Bandiere e striscioni per dire stop al massacro dei bambini

Dopo giorni di tregua il massacro di Gaza e in Palestina è ripreso. Questa mattina a Napoli una nuova inziativa. Striscioni e bandiere in piazza del Gesù. Gli attivisti hanno sfilato in Piazza del Gesù. Un'iniziativa, dicono i promotori, "per ricordare che in Palestina e a Gaza si continua a morire in migliaia per i bombardamenti e la pulizia etnica portata avanti dall'esercito israeliano".