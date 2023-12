Disney sceglie Maschio Angioino per il film Wish, Manfredi: che bella sorpresa! Il messaggio del sindaco per il nuovo film di Natale che celebra i 100 anni della casa di animazione

Anche la Disney e' pazza di Napoli e sceglie il Maschio Angioino per la campagna natalizia ispirata al nuovo film, "Wish", che celebra i 100 anni della casa di animazione di Topolino e di migliaia di altre magie in cartoon, nata il 16 ottobre 1923. "E' una bellissima sorpresa per i napoletani. La nostra Napoli sempre piu' location iconica apprezzata in tutto il mondo", ha commentato sul social X il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Wish è un film d'animazione del 2023 diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. La pellicola è il 62º classico Disney e celebra il 100º anniversario dei Walt Disney Animation Studios. Racconta la storia della stella dei desideri, che funge da simbolo per la casa di produzione e che appare anche in altri film precedenti, in particolare Pinocchio.

Le origini di Wish partono dal 2018 quando prende forma nella mente di Jennifer Lee e viene diretto da Chris Buck, entrambi autori e registi di Frozen - Il Regno di ghiaccio e Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Il film è una riflessione sul presente e sul futuro: ha uno stile visivo innovativo, ispirazioni culturali variegate e musiche contemporanee e coinvolgenti. E c'è un po' di tutto della Disney del passato perché troviamo i modelli di ispirazione a Biancaneve e La Bella Addormentata nel bosco che fanno da muse per quanto riguarda alcune location, il character design prende quanto fatto in passato: gli animali richiamano Bambi o anche Robin Hood, La Spada nella Roccia e perché no anche Il Libro della Giungla. I personaggi umani sembrano provenire da Pinocchio, Cenerentola, Aladdin e Tarzan, senza dimenticare che c'è molto nei movimenti e nei balli che riguardano Rapunzel, Frozen, Ralph, Oceania ed Encanto.

Anche le musiche non sono da meno in quanto a ricordi del magico mondo Disney: ci sono 7 nuove canzoni scritte dalla cantautrice nominata ai Grammy, Julia Michaels e dal produttore/autore/musicista premiato con il Grammy, Benjamin Rice. Per l'Italia vengono interpretate rispettivamente da Gaia, che presta la voce sia per le canzoni che per l'interpretazione generale ad Asha, e da Marco Manca per le canzoni di Re Magnifico che invece viene interpretato nei dialoghi da un sempre perfetto Michele Riondino. Le sonorità di Wish sembrano racchiudere in sé - tanto a livello musicale quanto visivo - alcuni dei musical Disney più iconici. Un concentrato di citazioni e rimandi che, artisticamente parlando, ci è sembrato tutto molto amalgamato con coerenza, tanto da rappresentare quel sogno ad occhi aperti che Walt Disney decise di realizzare tanti anni fa, ispirando le generazioni successive a credere fermamente nei propri desideri.