Pronto soccorso del Vecchio Policlinico di Napoli: realizzato e poi abbandonato Lavori conclusi da un anno ma mai aperto

I lavori per il pronto soccorso del Policlinico Luigi Vanvitelli risultano terminati da oltre un anno ma questo non è mai stato aperto ed ora versa in un evidente stato d'abbandono, come si vede anche in un filmato che un cittadino ha inviato al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“I policlinici di Napoli sono gli unici in Italia che non avevano (e continuano a non avere) i pronto soccorso” – commenta il deputato dell’alleanza Verdi -Sinistra Francesco Emilio Borrelli - “Per far partire i lavori avevamo fatto mille battaglie e mille denunce.

I lavori nel caso del Vecchio Policlinico sono partiti e pure portati al temine ma ‘misteriosamente’ il pronto soccorso non è mai stato attivato e quindi si sta privando la cittadinanza di un servizio pubblico essenziale (nonostante i soldi pubblici spesi e che si continuano a spendere dato che le luci restano sempre accese) considerando che nella stessa area territoriale tutto il carico ricade sul p.s. del Vecchio Pellegrini. L'apertura era stata annunciata due volte salvo poi fare dietro front. Vogliamo al più presto risposte e che venga aperto al pubblico questo presidio fondamentale per la nostra città.”