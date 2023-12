Da Napoli nuove armi contro virus e tumori: uno spray presto nelle farmacie La spinoff dell'Università Federico II: "Abbiamo capito che riproduzione virale mima tumorigenesi"

Sviluppare nuove armi biotech contro virus e tumori è l'obiettivo dello spin-off dell'Università Federico II di Napoli con sede al Ceinge Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore. Fra i primi prodotti, una soluzione nano-spray, con proprietà lenitive delle vie respiratorie superiori, composta da un mix di sostanze naturali con "proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antimicotiche, antivirali, antiossidanti e prebiotiche".

Registrato come integratore e presto nelle farmacie, lo spray è stato ideato dai genetisti Veronica Ferrucci e Pasqualino de Antonellis, entrambi del dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell'Università Federico II, guidati da Massimo Zollo, ordinario di Genetica della stessa università e group leader al Ceinge. Tutti sono impegnati da tre anni nel progetto Task Force Ceinge per combattere la pandemia di Covid-19, finanziato dalla Regione Campania .

"Lo spin off Elysium è nato al Ceinge perché è un centro di eccellenza dotato di piattaforme biotecnologiche di ultima generazione e dove è stato possibile creare, inoltre, un laboratorio col più alto livello di biosicurezza per lo studio di virus", osserva Zollo. Nelle ricerche condotte durante la pandemia, prosegue il genetista, "abbiamo capito che i meccanismi di regolazione dell'infezione e di riproduzione virale mimano i fenomeni legati alla tumorigenesi".

Su questa linea di ricerca, "Elysium ha lo scopo di creare sia kit diagnostici per rilevare il SarsCoV2 e altri virus emergenti, sia prodotti terapeutici. In più - prosegue - vista l'analogia dell'attività biologica tra le infezioni da SarsCoV2 e tumori, il nostro spin-off si propone di individuare target terapeutici anche nel campo dell'oncologia, in particolare dei tumori del cervello e del cancro al seno".