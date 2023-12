Napoli, Palomba saluta la citta': turismo bene ma ancora tanti problemi Il prefetto dopo due anni:"Resta molto da fare per dispersione scolastica e baby gang "

La soluzione della vertenza Whirlpool è stata "una grande soddisfazione" ma sono tanti i problemi non risolti di Napoli e Provincia, come la necessità di mettere in atto "interventi massicci ai Quartieri Spagnoli". I suoi due anni da prefetto, Claudio Palomba, li definisce "impegnativi" e, su tutto, punta l'attenzione sul metodo che ha portato ai risultati, la "collaborazione istituzionale".

Due anni "intensi", attraversati dalla consapevolezza che, nonostante il lavoro svolto sul fronte della sicurezza, Napoli "presenta ancora molti problemi". Il prefetto Claudio Palomba ha tracciato un bilancio del suo mandato, giunto a conclusione. Palomba ha sottolineato che vi e' la "necessita' di programmare tutta una serie di attivita'" di repressione in diverse zone della citta', a cominciare dai "Quartieri spagnoli". "E' necessario intervenire massicciamente in alcune zone con alto impatto, anche con controlli negli esercizi commerciali", ha osservato. A proposito dell'emergenza sicurezza, Palomba ha ricordato "l'uccisione di Giogio' e di Francesco Pio come i momenti piu' dolorosi del suo mandato-Investire nella sicurezza diventa essenziale per tutelare la rinascita della citta': "Turisticamente Napoli sta avendo fortunatamente un successo enorme - ha aggiunto Palomba - La sfida e' investire su un turismo di un certo tipo". Un altro intervento da portare a compimento e' quello che riguarda il contrasto alla dispersione scolastica.

"Qui mancava un censimento dell'evasione scolastica - ha spiegato - Ho piu' volte detto che oltre alle forze dell'ordine, alle quali rivolgo un elogio spassionato, serve un esercito di operatori sociali, di psicologi, ad esempio, per risolvere il problema delle baby gang. Ci sono due-tre municipalita' come alcuni comuni della provincia dove il problema dell'evasione e' serio". Il prefetto ha poi ricordato le iniziative messe in campo per cercare di risolvere le criticita' della citta':"Abbiamo portato a compimento una liberazione di tutti gli 86 appartamenti a Pizzofalcone che erano nelle mani anche di alcuni soggetti pregiudicati, altrettanto si sta facendo su Caivano per il parco Verde". Quanto al condizionamento delle pubbliche amministrazioni da parte della criminalita' organizzata, Palomba ha ricordato che "da quando sono arrivato sono stati quattro gli scioglimenti di Comuni", mentre vi sono state "101 interdittive antimafia nei confronti di societa' e imprese".