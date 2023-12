Napoli, apre il primo centro per anziani affetti da Azlheimer L'assessore Trapanese: giornata importante, è una prima risposta alle tante richieste

Mercoledì 20 dicembre sarà inaugurato il nuovo Centro diurno Alzheimer presso la rsa Villa San Giuseppe di via Colli Aminei a Napoli.

Saranno ospitate 24 persone anziane, affette da Alzheimer e sindromi correlate, accolte dal martedì al venerdì e che si alterneranno su giorni e settimane e in base alle attivita' proposte, mentre il sabato tutti gli ospiti potranno partecipare a un pranzo come momento conviviale con la cooperativa sociale, con gli operatori ed i caregiver. Ne dà notizia Palazzo San Giacomo, attraverso l'assessore Luca Trapanese.

"Le attività saranno condotte da educatori, terapisti occupazionali, specialisti e psicologi: dal risveglio muscolare alla riattivazione cognitiva e manuale, dalla musico-terapia allo yoga della risata, dal laboratorio artigianale di creta e argilla a quello di lettura fino al teatro e alla recitazione. Una parte di attività è pianificata all'esterno della struttura, con attività legate al giardinaggio e all’orto sensoriale. Infine, ogni tre mesi, saranno organizzati workshop sui temi legati alla demenza senile con esperti del settore che parleranno alle famiglie e a chiunque sia interessato - si legge nella nota del Comune di Napoli -. L'attenzione a familiari e caregiver sarà continua con l’attivazione di una linea telefonica in funzione per due giorni alla settimana: un filo diretto utile a supportare e orientare i familiari delle persone affette da Alzheimer dalle fasi iniziali alla diagnosi e oltre; un numero WhatsApp attivo h24 risponderà ai caregiver, in base alla propria Municipalità, per fornire contatti e informazioni sulle procedure di iscrizione per il proprio familiare; dal martedì al giovedì (con orario 9-10) e il venerdì (10.30-11.30) sara' unoltre possibile prendere appuntamento con uno psicologo per colloqui di sollievo e supporto, che il sabato, nello spazio “Caffè Alzheimer”, terrà momenti di confronto e scambio di esperienze nell’ottica dell’auto-mutuo-aiuto".



A gestire il centro sarà la Cooperativa sociale Medihospes, attiva nel terzo settore con programmi e professionisti altamente qualificati.



"Sono molto felice di inaugurare questo spazio; una prima risposta alle tante, troppe famiglie che vivono questa malattia nella più totale solitudine e che non devono più sentirsi sole. Il progetto e' sperimentale ma e' fondamentale partire, strutturarsi e immaginare che in futuro questa sperimentazione possa raggiungere capillarmente tutti i quartieri", ha dichiarato l'assessore al Welfare Luca Fella Trapanese.



“Siamo particolarmente felici di iniziare un nuovo percorso solidale al fianco del Comune di Napoli – ha aggiunto Donato Lopez, direttore della filiale Campania per la cooperativa sociale Medihospes –. Con il nostro impegno e umanità proveremo a trasformare questo servizio, oggi sperimentale, in uno strutturato affinché possa diventare faro e guida per tutti quei familiari e caregiver che assistono, a volte purtroppo con difficoltà, i propri cari in condizione di fragilità”.