Addio Juliano, Manfredi: "Portò Maradona a Napoli, il cordoglio della città" Un minuto di silenzio in apertura del Consiglio comunale per la morte dello storico capitano

Il sindaco Gaetano Manfredi e l'Amministrazione comunale "esprimono il cordoglio della città di NAPOLI per la scomparsa di Antonio Juliano, straordinario e storico giocatore del NAPOLI che si è spento oggi". E' quanto si legge in una nota. "Juliano ha rappresentato il simbolo di una lunga stagione calcistica ancora viva nel ricordo dei napoletani, contrassegnata dai suoi successi in campo, da capitano, e dalle formidabili intuizioni che ebbe poi da dirigente, artefice tra l'altro della trattativa che portò Maradona a Napoli. Ha mantenuto, con i tifosi e con la sua città, un legame indissolubile anche dopo aver smesso di giocare ed essere dirigente del NAPOLI. Merita di essere ricordato dalla città nella maniera migliore", sottolinea la nota.

Con la presenza di 22 consiglieri, il consiglio comunale presieduto da Enza Amato, si è aperto con gli interventi sulle questioni urgenti. Su richiesta del consigliere Ciro Borriello in aula è stato osservato un minuto di silenzio per onorare Antonio Juliano, cittadino napoletano e storico capitano e dirigente del Napoli morto oggi.