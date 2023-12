Napoli, si insedia il Prefetto Di Bari: "Sicurezza e lavoro le priorità" Oggi incontro con l'arcivescovo Battaglia e il presidente della Regione De Luca

"Le urgenze credo che siano tante, oggi posso dire, al primo giorno, che più dossier sono alla mia attenzione e a breve adotteremo degli atti". Lo dice il neo prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parlando con i giornalisti nel giorno del suo insediamento. "Per lunedì ho già convocato un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, forniremo le risposte che generalmente si danno in queste occasioni" spiega Di Bari che ringrazia il Ministero dell'Interno e il Governo per "questa grande opportunità in una città straordinaria, incredibile, che è sotto gli occhi del mondo per la sua bellezza".

Il contrasto della microcriminalità è uno dei problemi con cui dovrà fare i conti il neo prefetto: "Il fenomeno della criminalità minorile - ha osservato incontrando i cronisti - si contrasta attraverso due assi principali: innanzi tutto il rispetto delle regole che vanno osservate e su cui non possiamo permetterci di essere lassisti per il bene dei giovani. Però ai giovani va fornito il sostegno necessario per avere un futuro. E Napoli ha queste caratteristiche e può farcela perché la storia di Napoli è una storia di resilienza. E poi c'è il ruolo delle agenzie educative, le scuole e le università". "I giovani - ha ribadito il prefetto - vanno compresi, ma bisogna fissare regole che vanno rispettate. Quella della sicurezza amo ripetere che è una sfida di tutti i giorni che richiede continuità e impegno da parte di tutti nell'ambito di un'unica cornice".

"La priorità non è una sola - continua il neo prefetto di Napoli -. E' un atteggiamento di accompagnamento e di azione che bisogna fare perché i territori, le comunità, possano sempre crescere"

"Non dobbiamo lasciare indietro nessuno in una città che ha nell'umanità della sua gente uno dei suoi punti di forza". Il prefetto nel pomeriggio vedrà l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e lunedì il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Convocato per lunedì prossimo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica cittadina che darà le prime risposte in ordine alle emergenze della città. "Grazie al ministero dell'Interno e al Governo - ha detto - per questa grande opportunità in una città straordinaria e che è sotto gli occhi del mondo per la sua bellezza"