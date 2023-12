Danni per vento allo stadio Maradona, Napoli - Cagliari inizia con ritardo Un minuto di silenzio e fascia nera al braccio in ricordo di Juliano

A causa del forte vento la partita di calcio tra Napoli e Cagliari e' iniziata con 30 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto, le 18. Per motivi di sicurezza, e per consentire l'ingresso nello stadio Maradona di tutti i tifosi, la gara di serie A e' stata posticipata di 30 minuti. Prima del calcio d'inizio e' stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano. I calciatori del Napoli sono scesi in campo con la fascia nera al braccio.

Le forti raffiche di vento hanno divelto, nel pomeriggio, parte delle cupole della copertura, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. Cagliari inizia con mezz’ora di ritardo: un minuto di silenzio per Juliano