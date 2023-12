Napoli, don Luigi Merola ricevuto dal prefetto Michele di Bari L'incontro al Palazzo di Governo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ricevuto presso la sede del Palazzo di Governo don Luigi Merola, presidente della fondazione "A voce d'e creature". Il sodalizio ha sede in città, nella storica "Villa di Bambù", bene confiscato alla criminalità organizzata.

"Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di calore e cordialità, don Merola ha illustrato i progetti di natura assistenziale, di aggregazione sociale e di integrazione culturale e i percorsi di collocazione occupazionale realizzati per i ragazzi - si legge nella nota della prefettura partenopea -. Il prefetto ha manifestato apprezzamento per il valore sociale delle iniziative poste in essere dalla fondazione nel contesto ambientale di riferimento".