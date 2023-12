Contrasto all'illegalità e l'impegno per il territorio: patto Procura-Prefettura Incontro tra Gratteri e di Bari: necessaria la massima sinergia istituzionale

Prosegue il giro di incontri istituzionali del nuovo prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha incontrato in tribunale il procuratore capo Nicola Gratteri.

"L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stata l’occasione per affrontare diverse e complesse tematiche dell’area metropolitana - si legge nella nota stampa a corredo dell'iniziativa -. Il procuratore, nel porgere il benvenuto al Prefetto, ha evidenziato la complessità del contesto di riferimento e, nel contempo, le molteplici risorse del territorio e l’esigenza dell’impegno non solo delle istituzioni ma anche del privato sociale e delle famiglie per combattere i modelli culturali devianti per i giovani".

"Il prefetto ha ribadito l’importanza della massima sinergia tra le rispettive istituzioni, al fine del raggiungimento di significativi e concreti risultati in termini di prevenzione dei fenomeni delittuosi e di aumento del livello di sicurezza dell’area metropolitana, con particolare riguardo al contrasto alla violenza giovanile, al coinvolgimento delle tante agenzie educative per individuare i percorsi più appropriati, tesi al riscatto dei giovani, alle straordinarie potenzialità di una popolazione capace di rialzarsi, al perseguimento della legalità".

Nella medesima mattinata il Prefetto ha altresì incontrato gli altri vertici degli uffici giudiziari napoletani, il procuratore generale presso la Corte d’appello, Antonio Gialanella, il presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo ed il presidente della Corte d’Appello, Eugenio Forgillo.