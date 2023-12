Napoli, apre il nuovo mercato comunale di via Benevento Armato: la parola fine ad anni di abusi e illegalità nella Municipalità 4

"Organizziamo e regolarizziamo, dopo anni di abusi e illegalità, un mercato rionale in una zona importante della città, creando opportunità di lavoro nel rispetto delle regole e del decoro urbano". Così l’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Teresa Armato, ha commentato l’apertura di un nuovo mercato comunale in via Benevento nella Municipalità 4.

Dieci stalli da 12 metri quadrati e cinque operatori commerciali, selezionati attraverso un bando pubblico, sono attivi da oggi dopo la conclusione dell’iter amministrativo avviato lo scorso settembre con una delibera di giunta che istituiva un “mercato sperimentale non alimentare in via Benevento".

"L’apertura del mercato va a riordinare e regolarizzare una questione che si trascinava da decenni - ha aggiunto l’assessore Armato - sulla zona, infatti, è sempre esistito un commercio ambulante non organizzato, con titoli giuridici non sempre validi e molto spesso scaduti”.