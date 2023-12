Napoli, a capodanno metro funicolari e parcheggi Anm no stop Raggunta l'intesa con i lavoratori. l'Usb: "Risultato importante nel segno del dialogo con il Comune

E' stata appena raggiunta l’intesa sul prolungamento dei servii di trasporto a Napoli per la notte di Capodanno, Natale, Pasqua ed il primo gennaio prossimi. A darne notizia il coordinamento USB Lavoro Privato.

"Una intesa possibilie solo grazie al senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori nel garantire il servizio straordinario notturno alla città e dal management ANM nell'accogliere le nostre richieste economiche e di sicurezza - spiegano Marco Sansone e ed Adolfo Vallini - Ai lavoratori verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto dal precedente accordo aziendale, maggiorato nelle giornate di Natale, Pasqua e primo gennaio pomeriggio. Verranno, inoltre, predisposti i necessari presidi a garanzia della sicurezza dell'esercizio e della incolumità dei lavoratori in turno.

"Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo importante risultato - affermano - La strada del dialogo e della correttezza istituzionale con l'amministrazione comunale, venuta meno nei giorni scorsi, deve ritornare ad essere la via maestra per garantire pari dignità e il rispetto del pluralismo sindacale. Il Direttore Generale di ANM, l'ingegner Francesco Favo, con la giusta autorevolezza e praticità da "scugnizzo napoletano" è riuscito, dopo ore di intensa trattativa, a fare sintesi ed a presentare una bozza di accordo compatibile con tutte le richieste sindacali - concludono Sansone e Vallini".