Salva una vita, cambia la tua: a Napoli adotta un cane alla Collina di Argo Il Comune promuove l'adozione di amici a quattro zampe

La Collina di Argo” è il Centro istituito dal Comune di Napoli per l' accoglienza di cani che cercano una casa, ma non solo, è un luogo dove fare esperienza e conoscere davvero che cosa significhi entrare in relazione con un animale e con un cane in particolare.

Per le festività natalizie, se volet adottare un cagnolino, l'invito è a recarsi presso la struttura di Via Janfolla 229. Ma ricordatevi: il cane è soprattutto Amore! Un Amore generoso che nasce da una relazione complessa e ricca di emozioni che diventa nutriente per noi solo se è davvero una relazione basata sulla reciprocità. Amare un cane, quindi, è accoglierlo nella propria vita soprattutto per rispettarlo, riconoscerlo nella sua diversità di specie, capirne il linguaggio e il suo modo di comunicare con noi e con gli altri cani. I cani sono portatori di un mondo e di capacità che si scoprono vivendogli accanto. Ognuno di loro mostrerà il suo talento meraviglioso e non troverete un cane che abbia lo stesso talento di un altro, così come ogni cane avrà con voi una sua totale e speciale relazione calda e insostituibile.

La scienza, oramai ha dimostrato che i cani sono in grado di provare emozioni anche complesse, di effettuare scelte consapevoli e rispondere in modo appropriato alle espressioni del viso che facciamo; questo vuol dire che capisce perfettamente se siamo tristi, felici o arrabbiati, e non solo, si comportano in modo diverso a seconda della situazione emotiva. Proprio perché provvisti d' intelligenza soprattutto emotiva, possono avere disturbi affettivi e quindi soffrire. Ecco perché non dobbiamo considerarli oggetti animati che “ci servono” ma individui che hanno bisogno di cura e di attenzione esercitate con consapevolezza; per questo motivo teniamo a che, non solo la loro custodia, ma soprattutto il loro percorso educativo o riabilitativo sia effettuato con rigore e competenza da professionisti specializzati così come il processo di adozione che è un processo importante e che va fatto con competenza e non può essere affidata al caso.



Indirizzo: via Janfolla 229/245 Telefono: 081.7950929-30 email: collinadiargo@comune.napoli.it

Le visite a "La Collina di Argo" sono programmate su appuntamento con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalla ore 9:00 alle 17:00.