Dumping, Ciarambino: "Disponibile a ogni confronto con tutte le parti sociali" un passo avanti ed un unicum nel panorama nazionale

«Il tema del dumping contrattuale, che vede molti imprenditori della riabilitazione applicare contratti “pirata” a scapito di migliaia di lavoratori, mi sta profondamente a cuore e continuerò a seguire questa vicenda fino a che non sarà estirpata la piaga dei contratti non rappresentativi, il cui numero in dieci anni è triplicato - precisa Valeria Ciarambino, consigliere del Gruppo Misto e Vicepresidente del consiglio regionale della Campania - La norma a firma mia e del collega Picarone adottata in Regione Campania, è certamente un passo avanti ed un unicum nel panorama nazionale, e potrà consentire di incentivare gli imprenditori ad applicare il contratto di miglior favore per i lavoratori.

Rispetto a tematiche come questa è necessario superare le divisioni e unire le forze, sindacati di ogni sigla e politici di tutti gli schieramenti.

Per questo resto disponibile a confrontarmi con tutte le parti sociali, a partire dalla Cisl Fp e dal suo segretario regionale, approfondendo le loro ulteriori proposte, per verificarne la reale percorribilità e compatibilità con le competenze regionali.

Purtroppo la sede di risoluzione definitiva di questa vicenda resta il livello nazionale, dove è urgente intervenire modificando il decreto legislativo 502/92, perchè chi applica contratti con costi inferiori deve avere tariffe inferiori.

Sempre sul piano nazionale va poi sancita l’obbligatorietà, per l’accreditamento, dell’applicazione del contratto più vicino a quello della sanità pubblica. Per questo sto valutando di presentare una proposta di legge alle Camere, su cui confido di trovare la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche».