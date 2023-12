Napoli: luci di Natale montate in ritardo e in pieno giorno: è polemica Le scuse del sindaco. Borrelli: "Troppi dirigenti del comune inadeguati"

Giornate di caos burocratico e amministrativo a Napoli dove in queste ore, in pieno giorno e con le strade affollate di cittadini e turisti, si sta procedendo al completamento del montaggio delle luminarie di Natale in tutte le Municipalità.

Un ritardo, come dichiarato dallo stesso Manfredi, dovuto a “un complesso problema amministrativo” e per il quale lo stesso sindaco si è scusato. Caos che non riguarda solo le luminarie cittadine ma anche il verde pubblico. Gli agronomi iscritti all’ordine della città di Napoli e Provincia sono stati esclusi dal bando promulgato da Palazzo San Giacomo finalizzato ad assumere 222 unità di personale a tempo indeterminato. Figure professionali che probabilmente sarebbero servite per risolvere la triste vicenda del parco Mascagna, dove sono stati abbattuti 51 alberi e tutta la vegetazione è stata abbandonata a terra.

“Il sindaco si è assunto le responsabilità dell'intera macchina amministrativa ma la verità è che alcuni dirigenti del Comune di Napoli hanno dimostrato in troppe occasioni una grave inadeguatezza. Mi aspetto che il comune inizi una profonda riflessione sull’opportunità di cambiare in corsa e sostituire o sanzionare i dirigenti che non si sono dimostrati all’altezza della terza città d’Italia.

Quanto accaduto rappresenta una pessima vetrina per la nostra Partenope, mortificata da errori tanto grossolani quanto evitabili. Si provveda a dotare la nostra città di una struttura amministrativa adeguata alle sfide e agli obiettivi da raggiungere”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.