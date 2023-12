Spritz della vigilia di Natale 2023, fiume umano ai baretti di Chiaia Superati i numeri dello scorso anno, protestano i residenti: prigionieri in casa

Spritz della vigilia a Napoli, una incredibile folla ha riempito le strade dei baretti Chiaia malgrado i dispositivi di sicurezza adottati per queste festività, più di settemila persone in poche ore si sono riversate nel famigerato quadrilatero del centro storico, ma non sono mancate le proteste dei residenti.

Sono stati individuati 11 varchi di accesso all’area dei baretti a Chiaia, 9 al centro storico e ai Decumani e 4 ai Quartieri Spagnoli con «possibilità di contingentamento degli accessi in caso di eccessivo afflusso di persone». La strategia per la sicurezza, è stata stabilita nel corso del comitato per l’ordine pubblico presieduto per la prima volta dal neo-prefetto Michele di Bari.

I residenti di via Bisignano e dintorni, però, si dicono molto preoccupati per quanto sta accadendo già dalle prime ore del pomeriggio. L’anno scorso, nel quadrilatero tra via Bisignano, piazza Rodinò, via e vico Belledonne arrivarono circa 7mila persone in 7 ore, tra le 13 e le 20 ma quest'anno si è già superato abbondantemente questo numero.

Dalle immagini che hanno inviato i residenti della zona del Comitato Chiaia Viva e Vivibile si può vedere il muro umano che impedisce ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti di accedere alle proprie abitazioni.

«Purtroppo era tutto prevedibile - spiega Caterina Rodinò del Comitato Chiaia Viva e Vivibile - Abbiamo inviato pec alle istituzioni, con le foto di ressa degli anni precedenti. Ma nessuno ci ha risposto. Non viene rispettata nessuna regola, tra alcol e musica ad alto volume».