Ancora aggressioni in ospedale: oss e infermiere picchiati al Cotugno Uno preso a calci e l'altro schiaffeggiato

Un operatore socio sanitario e un infermiere sono stati aggrediti, in mattinata, all'ospedale Cotugno di Napoli . A denunciarlo è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, evidenziando che si tratta dell'ottava aggressione avvenuta dall'inizio dell'anno tra la città di Napoli e alcuni comuni della provincia. Secondo quanto si è appreso ad aggredire gli operatori sarebbe stato il familiare di un paziente deceduto poco prima. In particolare, l'inferniere sarebbe stato raggiunto da un calcio, mentre l'oss sarebbe stato schiaffeggiato. Le condizioni dei due sono buone: nonostante quanto accaduto sono infatti rimasti al loro posto di lavoro. Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine. Due giorni fa si è svolto un tavolo in prefettura proprio sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, conclusosi con la decisione di istituire dei drappelli in due ospedali e di alzare la vigilanza su tutti i presidi.