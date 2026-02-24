Napoli: De Bruyne è tornato. Per Verona si punta a riavere Anguissa e McTominay Il camerunense potrebbe rientrare tra i convocati

Parlare di calcio. Già, è difficile all'indomani di quanto accaduto a Bergamo, con gli ennesimi, grossolani, errori che per l'ennesima volta danneggiano il Napoli, impegnato, ormai, nella difesa di un piazzamento champions. Ma bisogna pur tornare alle cose del campo posto che i punti persi, giustamente o ingiustamente, non li restituisce nessuno. E allora si guarda al Bentegodi, sabato ci sarà Verona – Napoli, altra sfida che all'andata fu pesantemente condizionata da enormi errori arbitrali. Gli azzurri devono vincere, e per farlo puntano sul rientro in campo di McTominay: il suo problema al gluteo, un'infiammazione al tendine, sembrava superabile in qualche giorno, e invece dopo Napoli – Roma il centrocampista scozzese ha saltato pure Atalanta – Napoli, e si spera che la sua assenza dal campo sia terminata.

Chissà poi che per Verona non stacchi un pass convocazione pure Anguissa, lungodegente della prima ora, uscito fuori dai radar a inizio novembre quando era impegnato con la sua nazionale, rientrato dal problema alla coscia ma tenuto fuori per altri problemi subentrati, stavolta alla schiena. Ed è tornato a respirare l'aria di Castel Volturno anche Kevin De Bruyne, rientrato domenica, il tempo di un pranzo a base di pesce al ristorante ed ora finalmente al Training Center assieme ai compagni:serve anche la sua presenza. Serve tutto in una stagione in cui è accaduto il contrario di tutto.