Atalanta - Napoli: tifoso nerazzurro lancia birra a calciatore Napoli. C'è Daspo Un ventitreenne della provincia di Bergamo fermato dalla Digos

Gesto di inciviltà per un tifoso nerazzurro, nel corso della gara di domenica tra Atalanta e Napoli

Il gesto: lancio di oggetti dalla Curva Sud

Durante il match di domenica, un ventitrenne residente nella provincia di Bergamo, posizionato nel settore della Curva Sud, si è reso protagonista di un episodio di inciviltà. Al passaggio di un calciatore del Napoli e di alcuni componenti dello staff tecnico azzurro a bordo campo, il giovane ha scagliato verso di loro un bicchiere di plastica pieno di birra.

Nonostante il "proiettile" improvvisato non abbia colpito nessuno, la gravità dell'atto resta alta. Dalla Questura sottolineano infatti la pericolosità del gesto:

"Il lancio ha creato un concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa".

Identificato prima del triplice fischio

La fuga del responsabile è durata pochissimo. Grazie al sofisticato sistema di videosorveglianza dello stadio di Bergamo e all'intervento tempestivo della Digos e della Polizia Scientifica, l'autore è stato rintracciato prima ancora che la partita finisse. L'analisi millimetrica delle immagini non ha lasciato scampo al ventitrenne.

Le sanzioni: DASPO e denuncia

Il Questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha usato il pugno duro. Per il giovane è scattato immediatamente il DASPO della durata di un anno: per i prossimi dodici mesi non potrà accedere a nessuna manifestazione sportiva. Ma le conseguenze non finiscono qui: il tifoso è stato anche denunciato penalmente per lancio di materiale pericoloso.