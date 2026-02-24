IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nel putiferio L'Inter in fuga, ma gli arbitri sono apertamente incapaci

La 26esima di serie A ha decretato due cose: che l'Inter è irrimediabilmente in fuga verso la vittoria finale e che la classe arbitrale italiana non è solo apertamente incapace (del resto con i maestri che si ritrova sarebbe stato difficile il contrario), ma forse annida nel suo seno una perfidia e un pregiudizio - e mi sento decisamente buono - che stanno minando la regolarità del torneo.

Anche domenica, infatti, il Napoli ha subito due "sviste" arbitrali clamorose che lo avrebbero potuto portare già all'inizio del primo tempo sul 3 a 0 in casa dell'Atalanta e che invece lo hanno trascinato nel putiferio dello stadio di Bergamo e alla sconfitta.