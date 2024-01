Napoli si prepara ad accogliere un nuovo sbarco di migranti al porto In arrivo la Geo Barents con a bordo 37 persone soccorse nel Mediterraneo

"La scorsa notte, intorno alle 3:30 il nostro team ha soccorso 37 persone da un'imbarcazione in vetroresina in difficoltà, al largo delle coste libiche. Sono ora a bordo della GeoBarents che si sta dirigendo verso Napoli, il porto assegnato dalle autorità italiane". Ad annunciarlo l'associazione umanitaria impegnata nelle attività di salvataggio nel mar Mediterraneo.

Il Viminale ha assegnato lo scalo partenopeo quale luogo di approdo alla nave ong, che in queste ore è in navigazione verso Napoli.

L'arrivo è previsto tra domenica sera e lunedì. Si tratta del secondo sbarco per i porti della Campania in questo inizio anno. Prima della Befana, infatti, era stata Salerno ad accogliere, in quel caso della Open Arms.