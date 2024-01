Abc, intervento in via Manzoni senza interruzione fornitura idrica Cedimento causato dalla rottura di una fogna privata. Lavori conclusi entro venerdì

I tecnici di Abc sono al lavoro da stamattina nel tratto di via Manzoni, angolo via Caravaggio, interessato dal cedimento della volta del collettore fognario. I lavori procedono senza che sia stata disposta l’interruzione della fornitura idrica alla zona. Dalle verifiche effettuate sul posto, è emerso che a causare il cedimento della volta del collettore è stata la rottura di una fogna privata. Si prevede che l’intervento di ripristino possa concludersi nella giornata di venerdì. Inevitabili alcuni disagi al traffico veicolare per consentire lo svolgimento dell’intervento. Con il supporto della polizia municipale è stato disposto il senso unico da corso Europa verso via Manzoni per consentire il deflusso delle auto dal Vomero verso la zona di Posillipo. E’ invece completamente libera via Caravaggio.