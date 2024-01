Sicurezza, Piantedosi assicura: aumento forze dell'ordine e militari a Napoli Il ministro vedrà i sindaci di Napoli Roma e Milano: continua il potenziamento degli organici

"Continua il potenziamento degli organici delle forze di polizia. Con riferimento alla Polizia di Stato, a Roma, in questo mese, il personale è stato incrementato di 123 effettivi, mentre a Napoli il potenziamento è stato di 165 unità. Per l'Arma dei carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre province registra, a Roma, un incremento di 321 unità e, a Napoli, di 58. Ad esse, si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione Strade sicure che per Roma sono stati incrementati di 100 giungendo a complessive 1.394 unità, mentre a Napoli l'incremento di 45 porta la forza disponibile a 658 unità".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato. "La generale attenzione riservata dal Governo alle tematiche di sicurezza urbana - ha ricordato il ministro - ha trovato una specifica declinazione rispetto alle città di Roma e Napoli, dove sono state adottate linee d'intervento finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità". "Continueranno - ha assicurato PIantedosi - anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentato criticità legate a condizioni di degrado. Dall'1 gennaio 2023 al 17 gennaio di quest'anno a Roma sono stati effettuati 147 servizi denominati ad alto impatto e a Napoli 135. Complessivamente, sono stati impiegati 18.854 operatori delle forze di polizia, 1.173 della polizia locale e 2.167 unità di personale che hanno proceduto all'arresto di 639 persone e alla denuncia di 2.805. Sono state, altresì, adottate 298 misure di prevenzione personale e 95 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri". "L'azione di prevenzione e repressione e le attività info-investigative - ha proseguito - devono essere affiancate da misure per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile".

Manfredi, su sicurezza grandi città riunione al Viminale: 'Più uomini e una diversa organizzazione'

"Sicuramente bisogna affrontare il tema con modalità operative più efficaci rispetto a un grande impegno delle forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, ma ci vogliono più uomini e un'organizzazione che sia più efficace soprattutto di notte".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione al tema della sicurezza a margine della passeggiata per la legalità che si è svolta nel quartiere di Barra, dove nei mesi scorsi un bar ha subito una rapina, e all'indomani di un agguato che, in un'altra zona della città, ha coinvolto anche una passante ferita e non in pericolo di vita. Manfredi ha riferito che la prossima settimana il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha convocato una riunione al Viminale proprio sul tema della sicurezza nelle grandi città e in particolare a Roma, Milano e Napoli. "Saranno valutate insieme - ha spiegato Manfredi - modalità operative di gestione della sicurezza che siano capaci di dare una risposta alle emergenze che ci sono in queste città. Ciò significa, ovviamente, più personale perché ci vuole un maggiore impegno in questo senso e - ha aggiunto Manfredi - abbiamo avuto assicurazioni che si sarà un investimento ulteriore da parte del Viminale sul personale delle forze dell'ordine, ma è necessario affrontare anche il tema delle modalità operative: serve un'organizzazione diversa di pattugliamento del territorio e c'è la questione dei turni notturni".