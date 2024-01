Nappi: La Regione spieghi che fine hanno fatto i 10 milioni per la formazione Laboratori di talenti, interrogazione di Severino Nappi

“Chiediamo che sia fatta subito luce sulle misteriose dinamiche che hanno prodotto un ingente danno per le casse della Regione Campania. La vicenda è quella del progetto ‘Laboratori di Talenti’ finalizzato alla formazione e all’occupazione di figure professionali nel settore delle produzioni della tradizione teatrale, culturale ed artistica campana.

Dopo aver presentato un bando pubblico per 10 milioni di euro al quale hanno aderito vari soggetti - i cui progetti erano stati pure selezionati -, la giunta De Luca lo ha misteriosamente revocato, dirottando i fondi verso non meglio precisati scopi."

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Nonostante le successive decisioni della magistratura amministrativa di condanna di questa arbitraria decisione, la Regione si è poi sottratta per anni all’obbligo di finanziare le attività sino a quando è stata ora costretta ad erogare ben un milione di euro in favore di uno soltanto dei partecipanti. Ed allo stato non sappiamo se altri aventi diritto, e per quanti milioni di euro, abbiano avviato lo stesso percorso giudiziario.

Sulla vicenda ho presentato apposita interrogazione consiliare a Vincenzo De Luca e ai suoi assessori per conoscere cosa si nasconde dietro questa ennesima vicenda di inquietante gestione e soprattutto se questi provvedimenti siano espressione di precise indicazioni politiche della Giunta o atti deliberati in totale autonomia dagli uffici regionali, cosa che stento a credere. In ogni caso, sta di fatto che una possibilità di crescita del territorio si è tradotta nell’ennesima beffa con annesso danno erariale".