Incendio in galleria, panico sulla tangenziale di Napoli Un'auto in avaria nel tunnel Vomero est ha causato il fuggi fuggi generale

Un'auto in avaria, il fumo che fuoriesce annullando completamente la visibilità e mandando nel panico gli automobilisti. E' stato un principio di incendio per il guasto ad una Ford Fiesta il motivo per cui la circolazione stradale sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, si è di fatto paralizzata. L'episodio poco dopo le 14.30 all'interno della galleria Vomero Est, tra l'uscita Camaldoli e quella Arenella: l'aria è diventata irrespirabile nel giro di pochi secondi e le persone, sia chi era al volante che i passeggeri, hanno abbandonato le vetture ignorando, peraltro, il motivo di tutto quel fumo, scappando a piedi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno percorso, anche loro a piedi, tutta la galleria quando, però, il veicolo era già stato rimosso e la visibilità era tornata pressoché normale. La circolazione è tornata regolare piano piano, dopo che la polizia stradale aveva provveduto a imporre l'uscita obbligatoria ai Camaldoli.