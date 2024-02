Scampia, da fine febbraio giù le ultime vele. Parte anche Taverna del Ferro Il sindaco Manfredi soddisfatto: cominciano i due grandi lavori di riqualificazione delle periferie

Entro fine febbraio giù le Vele C e D, la rossa e la gialla, resta in piedi soltanto la Vela Celeste. Presto saranno operative a Scampia le gru per demolire alcune parti delle Vele. A Taverna del Ferro, invece, la demolizione di box auto e dell’area dei campetti sportivi inizierà la prossima settimana. Il cantiere è già pronto. Lo ha comunicato il sindaco gaetano Manfredi che non nasconde una certa soddisfazione.

Sono i due grandi progetti di rigenerazione nelle periferie nord ed est da 152 (Scampia) e 106 milioni di euro (San Giovanni a Teduccio) che puntano a riscattare i due territori più fragili della città. I due progetti cammineranno in parallelo. Ed è un impegno molto importante e, sotto alcuni aspetti, il lavoro a Scampia è ancora più grande e complicato di quello a Taverna del Ferro ha detto il sindaco. La demolizione delle sporgenze della Vela Celeste metterà “a nudo” la struttura che sarà riqualificata. La prima delle altre due Vele da abbattere andrà giù entro fine anno. A marzo, via alla costruzione dei nuovi edifici residenziali. La demolizione di garage e campetti sportivi a Taverna del Ferro farà spazio ai primi nuovi alloggi. Le due stecche saranno abbattute nel 2025 e nel 2026.