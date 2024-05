De Laurentiis si è convinto: ora punta deciso su Conte Domani il Napoli chiude il campionato al "Maradona" contro il Lecce

È vigilia di Napoli-Lecce, con gli azzurri che chiuderanno il campionato al "Maradona": un finale di stagione che è come un sospiro di sollievo, dopo un lento declino che ha portato gli azzurri al decimo posto. Eppure, c'è ancora la remota possibilità di conquistare un posto in Conference League, ma solo battendo i pugliesi domani, e sperando sia in una sconfitta del Torino contro l'Atalanta, sia nella vittoria della Fiorentina in finale di Conference League. Combinazioni complicate, che non accendono l'interesse dei tifosi, visto che l'Europa da tempo non sembra più un obiettivo prioritario.

Tuttavia, la cornice di pubblico a Fuorigrotta sarà di tutto rispetto. I tifosi non dovrebbero vedere in campo Osimhen e Zielinski, alla loro ultima in azzurro, perché sono infortunati. Out anche Rrahmani e Mario Rui. Ma l'attesa è tutta, per non dire soltanto, per il nuovo allenatore. Con Gasperini che sembra orientato a rimanere all'Atalanta sono risalite le quotazioni di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis si sarebbe deciso ad accontentare le richieste economiche dell'ex Tottenham, e la trattativa sarebbe entrata alle battute finali. E' lui l'uomo giusto, che potrebbe riportare entusiasmo e garanzie di un Napoli competitivo. La speranza dei tifosi è di ricevere buone notizie già in queste ore.