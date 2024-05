Certamen Latinum Sanctanthimense: MoMap ha premiato i vincitori L'azienda ha donato un avanzato sistema acustico all'Istituto Comprensivo Giuseppe XXIII

Premiazione per i vincitori della decima edizione del Certamen Latinum Sanctanthimense. Il concorso è stato ospitato dall'Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Sant'Antimo, organizzato magistralmente dai professori Di Giuseppe, Maggio e Casolaro e ha visto la partecipazione di 300 studenti. MoMap, azienda di servizi di monitoraggio satellitare, nella persona del suo ceo e senior manager, Gennaro Capuozzo, ha confermato la sua presenza legando il proprio marchio a una nuova iniziativa in ambito sociale. "Siamo vicini anche alle scuole e abbiamo premiato i primi classificati con un tablet e un gadget del SSC Napoli. - spiega Capuozzo - MoMap fa dell'analisi dei dati, della ricerca, e dell’analisi delle fonti il suo credo quotidiano e quale concorso migliore potrebbe sposarsi meglio con l’azienda se non il certamen. Oltre a premiare i ragazzi vincitori del concorso abbiamo regalato alla scuola, per la festa di fine anno, un avanzato sistema acustico con cassa e microfoni, utile anche durante le quotidiane attività scolastiche dell'istituto a indirizzo musicale".

Foto: pagina ufficiale Facebook Certamen Latinum Sanctanthimense