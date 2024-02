Sanremo, Geolier primo nella seconda serata. Il rapper ai fan: sostenetemi Il trionfo del rapper di Scampia

Geolier trionfa nella seconda serata di Sanremo, forte dei voti a valanga dei suoi fan con il Televoto e della Giuria Radio. Il rapper di Secondigliano è stato trascinato dai voti dei suoi supporter e l'esultanza ha attraversato tutta Napoli e non solo.

Rap e trap partenopea si confermano fenomeno nazionale non a caso il figlio di Amadeus, Josè, ha esultato quando ha letto il nome di Geolier in cima a questa classifica.

Ieri sera nella top five non c'erano gli altri artist campani i The Kolors e l'irpina Bigmama, tra i primi 15 artisti ad esibirsi sul palco dell'Ariston. Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, intanto però si gode il momento magico ed in una storia su Instagram si è rivolto ai suoi sostenitori invitandolo a sostenerlo. Un momento di forte emozione è stata la dedica a Daniele, il ragazzo di 17 anni morto a causa di un tumore, una notizia che ha profondamente scosso tutta Napoli e la sua provincia. Questa sera invece sarà Geolier a presentare un suo collega: una novità di quest’anno, infatti, è che siano i cantanti a introdurre i propri colleghi. Domani, venerdì, sarà la serata delle cover mentre sabato il gran finale con la proclamazione del vincitore.