Stellantis, Ciarambino: "Fare squadra per dire basta agli scippi industriali" L'appello del vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Ho preso parte stamane all’incontro promosso da De Luca alla presenza di tutti i sindacati e dell’amministrazione comunale di Pomigliano per sottolineare, ancora una volta, che lo stabilimento “Vico” non si tocca - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - La Regione ha espresso la volontà di mettere in campo qualsiasi iniziativa utile a evitare una ferita mortale al cuore industriale della Campania.

Così come ho apprezzato la disponibilità dei sindacati a fare squadra con le istituzioni per difendere con le unghie e coi denti il patrimonio produttivo della nostra terra e i posti di lavoro, decine di migliaia con l’indotto. Credo - ha aggiunto Ciarambino - che l’unità di intenti emersa questa mattina sia un primo segnale forte alla proprietà di Stellantis e alle istituzioni nazionali.

Arrivare divisi, per scelte di partito o colori sindacali, significherebbe infatti fare il gioco di chi ha in mente di depredare Pomigliano e il Mezzogiorno.

Dobbiamo imparare dai politici del Nord, che quando si tratta di difendere i loro interessi non guardano in faccia a nessuno e si mettono insieme, destra e sinistra. Se qui al Sud la politica avesse fatto questo, non avremmo subito lo scippo della sede legale di Leonardo da Pomigliano a Varese e la chiusura di tanti siti produttivi eccellenti".