Pretende di scendere fuori fermata, autista ANM preso a pugni Colpito alle spalle da un giovane che si è dileguato

Ancora una aggressione ai danni di un autista dell'ANM. È successo questa mattina intorno alla nove presso lo stazionamento dei tram a Sant Erasmo. A darne notizia il Coordinamento regionale Usb lavoro privato. Protagonista dell'ennesima violenza a bordo dei mezzi pubblici un giovane che si trovava sul tram di linea 421. Il ragazzo pretendeva di scendere fuori fermata, nonostante il regolamento di esercizio lo vieti espressamente per ragioni di sicurezza. Al rifiuto del conducente il viaggiatore ha iniziato ad insultarlo, finché dalle parole è passato ai fatti una volta che il conducente del tram è arrivato al capolinea.

L'autista, un uomo di circa cinquant'anni uscito dalla cabina di guida è stato colpito alle spalle con dei pugni, mentre l’autore della violenta reazione si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. L'autista soccorso da un’autoambulanza e stato trasportato in ospedale in codice giallo.

"Condanniamo fermamente il vile gesto ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al collega aggredito - commenta Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale USB lavoro privato. La nostra organizzazione sindacale da diverso tempo chiede che vengano messe in atto maggiori misure tese a tutelare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ma anche l'incolumità del personale e degli utenti. La carenza di fondi da destinare al miglioramento delle condizioni di lavoro e il senso di impunità oramai radicato tra la persone sono elementi che creano e favoriscono questi episodi violenti.

C'è bisogno di più sicurezza e maggiore attenzione per i conducenti e, più in generale, verso gli operatori del trasporto pubblico locale.

Le stazioni ferroviarie, i capolinea dei bus, ma anche diverse zone della città stanno diventando sempre meno sicure, spesso nelle mani di violenti e malintenzionati.

A tal proposito rinnoviamo la richiesta fatta nelle settimane scorse al direttore Generale di ANM, Francesco Favo, particolarmente sensibile a queste tematiche, di attivare una unità di crisi aziendale per meglio affrontare e risolvere questi episodi oramai divenuti tristemente all'ordine del giorno."