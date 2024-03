Napoli: al Vomero sabato infernale per il traffico caotico Capodanno: "Complici le chiusure di piazza degli Artisti e di via Solimena"

"Al Vomero, in una giornata che, in considerazioni delle ottime condizioni climatiche, sembrava già da primavera inoltrata, con tanta gente in strada, si è vissuto un altro sabato da bolgia infernale, a causa del traffico veicolare, con un serpente di lamiere che si è snodato per tutta la mattinata tra piazza degli Artisti e piazza Vanvitelli, ma anche lungo via De Mura e via Carelli come su via Stanzione e via Merliani – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione -. Nell'occhio del ciclone, ancora una volta, l'attuale dispositivo di traffico, del tutto inidoneo a smaltire la gran mole di autoveicoli in transito. Difatti dopo la chiusura della Ztl in via Luca Giordano e con la recente pedonalizzazione di una parte di piazza degli Artisti, la situazione, già difficile, è nettamente peggiorata e le conseguenze si possono osservare quotidianamente, raggiungendo l'apice nel fine settimana.

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già piena è stata la chiusura, che permane da oltre un mese, di un tratto di via Solimena, arteria che svolge una notevole importanza nello smaltimento del traffico con l'attuale dispositivo.

Peraltro - puntualizza Capodanno - il dedalo di viuzze, limitrofo a un'area mercatale all'aperto, che si diparte proprio da piazza degli Artisti per raggiungere la zona dello stadio Collana e di via Cilea appare del tutto insufficiente a smaltire i notevoli flussi di autoveicoli presenti - puntualizza Capodanno -. Le conseguenze si osservano immediatamente con l'intasamento di via Tino di Camaino e, subito dopo, con il blocco di piazza Medaglie d'Oro e delle numerose arterie che s'immettono in quest'ultima piazza, analogamente a quanto accade nel quadrilatero tra via San Gennaro ad Antignano, via Merliani e via Stanzione.

Inoltre i vigili urbani in servizio per strada sono decisamente insufficienti – aggiunge Capodanno -. Notoriamente lo shopping al Vomero, segnatamente nelle belle giornate, richiama nei fine settimana migliaia di persone, molte delle quali raggiungono il quartiere con le proprie autovetture, parcheggiando dove è possibile, sovente in seconda e terza fila, vista la mancanza di aree pubbliche per il parcheggio, andando ancor più a congestionare la già caotica situazione, con ripercussioni anche sull'inquinamento ambientale.

Delle due l’una - propone Capodanno -. O si potenzia, anche con una migliore organizzazione del servizio, l’organico della locale sezione dei caschi bianchi, specialmente nella giornata di sabato, garantendo in tutti i punti nevralgici la presenza costante dei caschi bianchi o si rivede l’attuale dispositivo di traffico, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere i problemi di viabilità, specialmente per la mancanza di parcheggi pubblici a disposizione dei non residenti ma anche per la chiusura di alcuni snodi fondamentali, come piazza degli Artisti, per la quale chiediamo da tempo che venga riaperta completamente alla viabilità veicolare, ripristinando il dispositivo in vigore prima delle recenti festività natalizie.

Sulla difficile situazione del traffico al Vomero, destinata a peggiorare con l'arrivo oramai prossimo della primavera, Capodanno sollecita ancora una volta l'intervento immediato degli uffici comunali competenti e, in mancanza, del Prefetto di Napoli.